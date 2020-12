Covid, Alessandro Borghese e l’annuncio in copertina: “Io lo faccio” – FOTO (Di lunedì 28 dicembre 2020) Arriva, neanche tanto a sorpresa, l’annuncio di Alessandro Borghese in relazione alla questione del Covid: “Io lo faccio”. Ma i suoi follower si scatenano. Nelle ultime ore, molti personaggi noti,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 28 dicembre 2020) Arriva, neanche tanto a sorpresa,diin relazione alla questione del: “Io lo”. Ma i suoi follower si scatenano. Nelle ultime ore, molti personaggi noti,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

Buon vaccino a tutti gli italiani, di Alessandro Sallusti

Diamoli per scontati, oggi mi sento di augurare «buona vaccinazione a tutti», pur sapendo che non è come ce la racconta il governo. Il percorso, al di là degli squilli di tromba, sarà lungo e non esen ...

