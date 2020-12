Covid, al via le vaccinazioni all’Umberto I di Roma: “Dal personale risposta eccellente con il 90% di adesioni. Chiudiamo in 4 settimane” (Di lunedì 28 dicembre 2020) “E’ l’inizio della vittoria, abbiamo passato un anno difficile ma ora vediamo la luce, la speranza anzi la certezza che stiamo uscendo da questo periodo così buio. La risposta del personale del policlinico è stata eccezionale abbiamo avuto percentuali di adesione del 90%, abbiamo messo in piedi un grande sforzo organizzativo per avere questo centro di vaccinazioni che sarà operativo nel più breve tempo possibile”. Lo ha spiegato il direttore del Policlinico Umberto I di Roma, Alberto Dealis, presentando la squadra dei primi vaccinati. “Noi faremo 250 vaccinazioni al giorno, i tempi dipenderanno anche dalle consegne che effettueranno e pensiamo in quattro settimane di chiudere tutto. I primi vaccinato sono cinque: tre donne e due uomini, uno specializzando, un anestesista, degli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) “E’ l’inizio della vittoria, abbiamo passato un anno difficile ma ora vediamo la luce, la speranza anzi la certezza che stiamo uscendo da questo periodo così buio. Ladeldel policlinico è stata eccezionale abbiamo avuto percentuali di adesione del 90%, abbiamo messo in piedi un grande sforzo organizzativo per avere questo centro diche sarà operativo nel più breve tempo possibile”. Lo ha spiegato il direttore del Policlinico Umberto I di, Alberto Dealis, presentando la squadra dei primi vaccinati. “Noi faremo 250al giorno, i tempi dipenderanno anche dalle consegne che effettueranno e pensiamo in quattrodi chiudere tutto. I primi vaccinato sono cinque: tre donne e due uomini, uno specializzando, un anestesista, degli ...

