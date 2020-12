Covid-19, un nuovo decesso al San Pio: torna a salire il numero dei ricoveri (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – torna a salire il numero di persone ricoverate affette da Covid-19 presso l’ospedale San Pio. I vertici dell’azienda ospedaliera che ha sede nel capoluogo hanno comunicato attraverso il consueto bollettino informativo che i degenti sono 57 (ieri erano 54), nonostante siano state registrate al contempo ben tre dimissioni. Purtroppo anche quest’oggi si dà notizia di un decesso relativo a un cittadino residente nella nostra provincia. Dei 57 ricoverati 49 sono sanniti e 8 risiedono in altra provincia. Di seguito il dettaglio dei reparti: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –ildi persone ricoverate affette da-19 presso l’ospedale San Pio. I vertici dell’azienda ospedaliera che ha sede nel capoluogo hanno comunicato attraverso il consueto bollettino informativo che i degenti sono 57 (ieri erano 54), nonostante siano state registrate al contempo ben tre dimissioni. Purtroppo anche quest’oggi si dà notizia di unrelativo a un cittadino residente nella nostra provincia. Dei 57 ricoverati 49 sono sanniti e 8 risiedono in altra provincia. Di seguito il dettaglio dei reparti: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

CASERTA - Continuano a scendere i nuovi positivi al Covid in provincia di Caserta. Nelle ultime 24 ore si sono registrati solo 58 nuovi contagi. Sono 162 le persone guarite. Purtroppo ci sono altri 7.

Berlusconi e l’addio a Palazzo Grazioli, ma il Covid blocca il trasloco

Archiviato un capitolo di storia pubblica e privata. Il trasferimento a Villa Zeffirelli, sull'Appia antica, forse a marzo: tutto dipenderà dall'epidemiaRoma, 28 dic. La disdetta, come da contratto, s ...

CASERTA - Continuano a scendere i nuovi positivi al Covid in provincia di Caserta. Nelle ultime 24 ore si sono registrati solo 58 nuovi contagi. Sono 162 le persone guarite. Purtroppo ci sono altri 7.