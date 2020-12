Covid-19, Ordine dei Medici contro negazionisti: avviati provvedimenti disciplinari (Di lunedì 28 dicembre 2020) Una posizione decisa dell’Ordine dei Medici di Roma contro i negazionisti del Covid-19, 13 provvedimenti disciplinari avviati Una posizione determinata quella dell’Ordine dei Medici del Lazio che hanno preso un dovuto provvedimento disciplinare verso 13 Medici considerati ‘negazionisti’. La decisione è arrivata nel momento in cui è stato considerato esagerato l’intervento in TV o verso L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Una posizione decisa dell’deidi Romadel-19, 13Una posizione determinata quella dell’deidel Lazio che hanno preso un dovuto provvedimento disciplinare verso 13considerati ‘’. La decisione è arrivata nel momento in cui è stato considerato esagerato l’intervento in TV o verso L'articolo proviene da Inews.it.

SkyTG24 : Covid Roma, medici negazionisti e no vax: Ordine avvia procedimento disciplinare - MediasetTgcom24 : Covid, inchiesta dell'Ordine dei medici di Roma su negazionisti e no vax #Coronavirusitalia - Marilenapas : RT @SkyTG24: Covid Roma, medici negazionisti e no vax: Ordine avvia procedimento disciplinare - barbaraanfossi1 : @Corriere Palla allucinante io faccio il medico ordine non pui assolutmententervenire sulle nostre idee faccio nota… - violet6femme : Purtoppo devo citare adnkakka, unica fonte che spiega un pelino in più -