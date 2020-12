Covid-19, Matteo Bassetti: “Ho fatto il vaccino e mi sento già più forte, è un atto d’amore” (Di lunedì 28 dicembre 2020) . Matteo Bassetti è stato tra i primi a ricevere il vaccino Pfizer in Liguria. Nel giorno in cui tutta l’Europa inizia la somministrazione, a Genova è toccato al noto infettivologo: “Sono orgoglioso di averlo fatto tra i primi e mi sento più forte – ha commentato Bassetti – Vaccinarsi è fondamentale, è un atto d’amore per noi, per le persone che amiamo e per la comunità in cui viviamo”. Matteo Bassetti si è vaccinato contro il Covid-19. Il direttore della Clinica di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova ha ricevuto una tra le prime dosi marcate Pfizer, arrivate in Italia nei giorni scorsi. Nel Vaccine day, che coinvolge tutta l’Europa, una delle 320 ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 28 dicembre 2020) .è stato tra i primi a ricevere ilPfizer in Liguria. Nel giorno in cui tutta l’Europa inizia la somministrazione, a Genova è toccato al noto infettivologo: “Sono orgoglioso di averlotra i primi e mipiù– ha commentato– Vaccinarsi è fondamentale, è unper noi, per le persone che amiamo e per la comunità in cui viviamo”.si è vaccinato contro il-19. Il direttore della Clinica di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova ha ricevuto una tra le prime dosi marcate Pfizer, arrivate in Italia nei giorni scorsi. Nel Vaccine day, che coinvolge tutta l’Europa, una delle 320 ...

fattoquotidiano : UN ANNO DI SONDAGGI Effetto Covid: flop dei due Matteo e Conte in vetta [Leggi] - LegaSalvini : I RISTORATORI IN CRISI SCENDONO IN PIAZZA A ROMA. ARRIVA ANCHE MATTEO #SALVINI - LucyMilano92 : RT @RadioSavana: Matteo Bassetti (Medico): 'Ho fatto vaccino Covid e mi sento già più forte.' Bassetti ha confuso vaccino Covid con pozione… - SimoRapparelli : RT @AleRepossi: #Covid19: al San Matteo di #Pavia è scattata la campagna di #vaccinazioni. Nei primi cento giorni verranno vaccinati i 6mil… - JasmNicoletta : RT @RadioSavana: Matteo Bassetti (Medico): 'Ho fatto vaccino Covid e mi sento già più forte.' Bassetti ha confuso vaccino Covid con pozione… -