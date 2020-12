Covid-19, l’Italia torna in zona arancione ma per poco: cosa cambia (Di lunedì 28 dicembre 2020) Dopo diversi giorni in zona rossa, l'Italia diventa tutta arancione, ma solo fino al 31 dicembre, quando partirà la nuova stretta per Capodanno e torneranno maggiori limitazioni. Le regole della zona arancione resteranno in vigore fino al 30 dicembre compreso e varranno per il 4 gennaio. Aperti i negozi fino alle 21, compresi i parrucchieri; restano chiusi invece al pubblico bar e ristoranti ma con la possibilità del servizio d'asporto o a domicilio. Riapriranno dal 7 gennaio.Ci si potrà spostare nel proprio Comune senza bisogno di autocertificazione, fra le 5 e le 22, resta quindi in vigore il coprifuoco, e sarà possibile anche fare visita a amici e parenti. Una sola volta al giorno si potranno anche raggiungere parenti o amici in un Comune diverso dal proprio, ma solo all'interno della stessa Regione e nel limite ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 28 dicembre 2020) Dopo diversi giorni inrossa, l'Italia diventa tutta, ma solo fino al 31 dicembre, quando partirà la nuova stretta per Capodanno e torneranno maggiori limitazioni. Le regole dellaresteranno in vigore fino al 30 dicembre compreso e varranno per il 4 gennaio. Aperti i negozi fino alle 21, compresi i parrucchieri; restano chiusi invece al pubblico bar e ristoranti ma con la possibilità del servizio d'asporto o a domicilio. Riapriranno dal 7 gennaio.Ci si potrà spostare nel proprio Comune senza bisogno di autocertificazione, fra le 5 e le 22, resta quindi in vigore il coprifuoco, e sarà possibile anche fare visita a amici e parenti. Una sola volta al giorno si potranno anche raggiungere parenti o amici in un Comune diverso dal proprio, ma solo all'interno della stessa Regione e nel limite ...

