COVID-19 in Antartide: il virus raggiunge il continente (Di lunedì 28 dicembre 2020) Cattive notizie. Sino a pochi giorni fa era l'unico continente a non essere stato contagiato dal coronavirus. Purtroppo però, sembrerebbe essere ufficiale: primi focolai di COVID-19 in Antartide. Dunque, sono state registrate le prime infezioni da coronavirus che hanno interessato 36 persone. COVID-19 in Antartide: infetti nell'esercito cileno A distanza da circa un anno esatto L'articolo proviene da Webmagazine24.

