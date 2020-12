Covid-19 | il bollettino dell’Asl di Benevento con il dato aggiornato

SkyTG24 : #Covid19, il bollettino ?? 8.585 nuovi casi ?? 68.681 tamponi ?? 445 decessi - SkyTG24 : ?? L'Italia sospende i voli con la Gran Bretagna 'La nostra priorità è tutelare l'Italia e i nostri connazionali' ha… - Marco59110042 : Passate le 17,30 si clicca sul sito d'informazione per il bollettino Covid con lo stesso riflesso pavloviano che si… - MartinaNotizie : Covid, il bollettino ASL Taranto: 27 ricoverati a Martina Franca - SilvestriP : Coronavirus in Italia, Bollettino del 28 dicembre 2020: 8.585 nuovi casi e 445 morti #COVID?19 #COVID_19 #Covid19… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

I controlli dei carabinieri anti Covid. Un fine settimana di controlli da parte dei carabinieri per il rispetto delle misure anti Covid, in particolare ...Cocquio Trevisago, va al supermercato ma è positivo al Covid: denunciato A Cocquio Trevisago, piccolo comune in provincia di Varese, quattro persone sono state denunciate perché hanno violato l'isolam ...