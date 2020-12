Covid-19, Agimeg: "Con chiusura sale giochi per 5 mesi e mezzo l'erario brucia 5 mld" (Di lunedì 28 dicembre 2020) Roma, 28 dic. (Adnkronos) - Con l'emergenza Covid-19 che ha costretto alla chiusura per cinque mesi e mezzo delle attività di gioco, l'erario ha registrato un mancato incasso di circa 5 miliardi di euro. A sostenerlo è Agimeg. Dopo il primo lockdown di primavera durato da inizio marzo a metà giugno (con alcune eccezioni come il Lazio, che ha posticipato a inizio luglio la riapertura delle sale, o della provincia di Bolzano, dove il gioco è stato chiuso fino al 15 luglio), da fine ottobre il Governo, a seguito della seconda ondata della pandemia, ha disposto una nuova serrata di tutte le attività di gioco, che si protrarrà almeno sino a metà gennaio. Di fatto, dunque, nell'anno in corso il gioco pubblico è stato 'congelato' in media per 165 giorni. Uno stop forzato che ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) Roma, 28 dic. (Adnkronos) - Con l'emergenza-19 che ha costretto allaper cinquedelle attività di gioco, l'ha registrato un mancato incasso di circa 5 miliardi di euro. A sostenerlo è. Dopo il primo lockdown di primavera durato da inizio marzo a metà giugno (con alcune eccezioni come il Lazio, che ha posticipato a inizio luglio la riapertura delle, o della provincia di Bolzano, dove il gioco è stato chiuso fino al 15 luglio), da fine ottobre il Governo, a seguito della seconda ondata della pandemia, ha disposto una nuova serrata di tutte le attività di gioco, che si protrarrà almeno sino a metà gennaio. Di fatto, dunque, nell'anno in corso il gioco pubblico è stato 'congelato' in media per 165 giorni. Uno stop forzato che ...

fisco24_info : Covid-19, Agimeg: 'Con chiusura sale giochi per 5 mesi e mezzo l'erario brucia 5 mld' : - TV7Benevento : Covid-19, Agimeg: 'Con chiusura sale giochi per 5 mesi e mezzo l'erario brucia 5 mld'... - Adnkronos : Covid-19, Agimeg: 'Con chiusura sale giochi per 5 mesi e mezzo l'erario brucia 5 mld' - Agimegitalia : #Chiusura sale #giochi e #scommesse: l’emergenza #Covid19 nel 2020 ‘congela’ il settore per cinque mesi e mezzo. L’… - Agimegitalia : #Covid19, #Confesercenti: “75mila imprese rischiano di non riuscire a saldare i canoni d’affitto” @Confesercenti -