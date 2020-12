Così le Forze armate hanno evitato problemi Ma la passerella ci è costata 500mila euro

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Chiara Giannini Per il trasporto utilizzati aerei di Aeronautica, Marina ed Esercito. Arcuri non ha avvertito quale valico presidiare per l'ingresso delle dosi in Italia Lo show mediatico del commissario Domenico Arcuri è partito già al confine con l'Italia, dove un furgoncino simile a quello dei surgelati, con due pinguini disegnati sopra, è arrivato (senza scorta dal Belgio) per raggiungere l'ospedale Spallanzani di Roma. In Italia ci devono essere potenti terroristi no vax, visto il grande dispiegamento di(dell'ordine) messo in campo. Ciò che non sapete è che l'organizzazione eracarente che da dove arrivasse il camioncino neanche chi doveva accoglierlo lo sapeva. La versione ufficiale è che per depistare eventuali malintenzionati ai tre valichi alpini sono state schierate intere pattuglie dei carabinieri. In realtà, la ...