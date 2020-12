Cosa contiene il vaccino contro il coronavirus prodotto da Pfizer-BionTech (Di lunedì 28 dicembre 2020) . Sono tante le teorie complottiste che abbiamo sentito sul coronavirus. Alcune di queste riguardano i vaccini, di cui oggi si sono somministrate le prime dosi prodotte dalla farmaceutica Pfizer-BionTech. Che ha anche reso pubblici da diverso tempo gli ingredienti contenuti nel vaccino spiegando come viene creata la risposta immunitaria che protegge dal Sars-Cov-2. Proviamo quindi a fare un po’ di chiarezza. Il V-Day è finalmente arrivato: oggi in tutta Europa si stanno somministrando le prime dosi del vaccino contro il coronavirus fornito dalla farmaceutica Pfizer-BionTech. Da gennaio 2021 partirà la campagna vaccinale vera a propria e si prevede che in Italia si possa arrivare a vaccinare quasi la metà dell’intera popolazione entro ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 28 dicembre 2020) . Sono tante le teorie complottiste che abbiamo sentito sul. Alcune di queste riguardano i vaccini, di cui oggi si sono somministrate le prime dosi prodotte dalla farmaceutica. Che ha anche reso pubblici da diverso tempo gli ingredienti contenuti nelspiegando come viene creata la risposta immunitaria che protegge dal Sars-Cov-2. Proviamo quindi a fare un po’ di chiarezza. Il V-Day è finalmente arrivato: oggi in tutta Europa si stanno somministrando le prime dosi delilfornito dalla farmaceutica. Da gennaio 2021 partirà la campagna vaccinale vera a propria e si prevede che in Italia si possa arrivare a vaccinare quasi la metà dell’intera popolazione entro ...

