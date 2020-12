CorSera | Raiola spaventa il Milan | anche Inter e Juventus su Donnarumma

Leggi su intermagazine

(Di lunedì 28 dicembre 2020)alle prese con il rinnovo diSono giorni caldi in casadove ad alzare l’attenzione è il futuro di Gigi. Il portiere classe ’99 ha infatti il contratto in scadenza a giugno e dal primo febbraio – senza rinnovo – sarà libero di firmare per un’altra squadra. La trattativa per il rinnovo non è delle più semplici con l’agente del giocatore Minopronto a battere cassa. E proprio in quest’ottica, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il noto (e potente) agente, avrebbe declinato l’offerta rossonera da 7 milioni di euro a stagione, mettendo sul piatto le offerte di. Da capire, se le offerte dei club rivali da sempre dei rossoneri siano da inquadrare come semplice strategia per ottenere il massimo ...