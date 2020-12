Coronavirus: Zampa, 'obbligo vaccino pre-condizione per lavorare nel pubblico' (Di lunedì 28 dicembre 2020) Roma, 28 dic (Adnkronos) - "Io credo che" l'obbligatorietà del vaccino "debba essere una pre-condizione per chi lavora nel pubblico. Se, se ci dovessimo rendere conto che evidentemente c'è un rifiuto che non si riesce a superare, io penso che nel pubblico non si possa lavorare”. Lo ha detto Sandra Zampa, sottosegretario alla Salute, ad Agorà su Rai Tre. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) Roma, 28 dic (Adnkronos) - "Io credo che" l'obbligatorietà del"debba essere una pre-per chi lavora nel. Se, se ci dovessimo rendere conto che evidentemente c'è un rifiuto che non si riesce a superare, io penso che nelnon si possa”. Lo ha detto Sandra, sottosegretario alla Salute, ad Agorà su Rai Tre.

