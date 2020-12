Coronavirus | Zampa | “De Luca non ha rispettato le indicazioni per il vaccino”

Leggi su sportface

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Ospite al Tg4, il sottosegretario alla Salute Sandra, del Partito democratico, ha puntato il dito contro il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De: “Anche in questo caso Vincenzo Desi è mantenuto coerente con la sua abitudine di non rispettare leche vengono date dal centro, dal governo, dal ministero. Com’è noto le nostreandavano in tutt’altra direzione: operatori sanitari, Residenze sanitarie assistenziali (Rsa) e poi, via via, le fragilità e le anzianità. Evidentemente c’è una coerenza sostanziale nel comportamento di De, penso che i cittadini italiani giudicheranno da soli”. SportFace.