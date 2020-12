Coronavirus, Zaia: 'Tanti casi in Veneto? Per le migliaia di tamponi' (Di lunedì 28 dicembre 2020) commenta IPA 'Passiamo tutti i giorni per la Regione con il maggior numero di contagi. Il primo giorno che ci siamo presi il primato avevamo fatto circa 60mila tamponi tra rapidi e molecolari. I ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 28 dicembre 2020) commenta IPA 'Passiamo tutti i giorni per la Regione con il maggior numero di contagi. Il primo giorno che ci siamo presi il primato avevamo fatto circa 60milatra rapidi e molecolari. I ...

TgrVeneto : #COVID19 scoperta la variante veneta che si articola in due tipologie #ioseguoTgr - MarizMonica : RT @nuova_venezia: “Il Veneto non è come Bergamo, vorrei ricordare, grazie al lavoro ciclopico dei nostri uomini e donne prendiamo in caric… - rinaldodinino : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Zaia: 'Tanti casi in Veneto? Per le migliaia di tamponi' #lucazaia - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Zaia: 'Tanti casi in Veneto? Per le migliaia di tamponi' #lucazaia - paologargiulo1 : RT @rotre54: #Veneto #Pompei #lega #27dicembre #27dicembre2020 #COVID?19 #COVID19 #CONGIUNTIVI #coronavirus #Zaia risulta 'laureato' in '… -