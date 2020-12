Coronavirus | Vieri testimonial della Lombardia | ' proteggiamo chi amiamo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Milano, 28 dic. (Adnkronos) - Al via oggi la campagna di comunicazioneRegioneper invitare tutti, e in particolare i più giovani, a rispettare le regole in vista del Capodanno. Protagonista del messaggio Bobo, attaccante che ha vestito le maglie 'lombarde' dell'Inter, del Milan e dell'Atalanta, oltre cheNazionale.- nel video che viene proposto su tutti i canali socialRegionee diNotizie - invita alla prudenza, all'utilizzomascherina e al rispetto del distanziamento sociale. "Lo sapete che quando c'è da divertirsi io ci sono sempre, machi", questo il messaggio chelancia nel video.