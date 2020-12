Coronavirus, ultime notizie dal mondo. Nel Regno Unito 30.501 nuovi casi e 316 morti (Di lunedì 28 dicembre 2020) Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale Coronavirus, ultime notizie DAL mondo – Mentre i casi di Covid nel mondo hanno superato quota 80 milioni, l’Europa ha dato il via alle vaccinazioni. Qui le ultime sul Covid dall’Italia. Di seguito tutte le news dal mondo sul Coronavirus di oggi, lunedì 28 dicembre 2020. ? Coronavirus, ultime notizie DAL mondo: LA DIRETTA Ore 07.00 – Nel Regno Unito 30.501 nuovi casi e 316 morti – Nelle ultime 24 ore il Regno ... Leggi su tpi (Di lunedì 28 dicembre 2020)dal: tutte le news in tempo realeDAL– Mentre idi Covid nelhanno superato quota 80 milioni, l’Europa ha dato il via alle vaccinazioni. Qui lesul Covid dall’Italia. Di seguito tutte le news dalsuldi oggi, lunedì 28 dicembre 2020. ?DAL: LA DIRETTA Ore 07.00 – Nel30.501e 316– Nelle24 ore il...

fattoquotidiano : CORONAVIRUS IN ITALIA Tasso di positività sfiora il 15%, leggi tutti i dati delle ultime 24 ore - rtl1025 : ?? Sono 8.913 i #positivi al #tampone per #coronavirus nelle ultime 24 ore a fronte di 59.879 i tamponi effettuati.… - TgrRaiFVG : Non si fermano gli accessi al Pronto Soccorso di Udine, sono stati circa 120 nelle ultime ore. - infoitsalute : Coronavirus, in Sicilia 682 nuovi casi e 790 guariti nelle ultime 24 ore - Ossmeteobargone : RT @TgrRaiFVG: Non si fermano gli accessi al Pronto Soccorso di Udine, sono stati circa 120 nelle ultime ore. -