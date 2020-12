Coronavirus, ultime news. Bollettino: 8.585 casi su 68.681 tamponi, 445 decessi. LIVE (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tasso di positività al 12,5%. Aumentano ancora i ricoveri ordinari (+361, ora 23.932), calano invece le terapie intensive (-15, ora 2.565). Vaccino Pfizer, l'Italia attende altre 450mila dosi ma la consegna rischia di slittare per la neve. Da oggi partono le nuove misure per limitare la diffusione del Covid-19 nel nostro Paese: saranno valide fino al 30 dicembre. Iss: circa 90mila operatori sanitari contagiati da inizio pandemia Leggi su tg24.sky (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tasso di positività al 12,5%. Aumentano ancora i ricoveri ordinari (+361, ora 23.932), calano invece le terapie intensive (-15, ora 2.565). Vaccino Pfizer, l'Italia attende altre 450mila dosi ma la consegna rischia di slittare per la neve. Da oggi partono le nuove misure per limitare la diffusione del Covid-19 nel nostro Paese: saranno valide fino al 30 dicembre. Iss: circa 90mila operatori sanitari contagiati da inizio pandemia

