Coronavirus, spunta la variante italiana: era in giro dall’estate (Di lunedì 28 dicembre 2020) Coronavirus, spunta anche la variante italiana accanto a quella inglese: secondo gli studiosi sta circolando dalla scorsa estate Una scoperta che a modo suo potrebbe cambiare la storia della pandemia, almeno nel nostro Paese. Perché se nelle ultime settimane a spaventare è la variante inglese del Coronavirus, ora spunta anche una variante italiana del Covid L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 28 dicembre 2020)anche laaccanto a quella inglese: secondo gli studiosi sta circolando dalla scorsa estate Una scoperta che a modo suo potrebbe cambiare la storia della pandemia, almeno nel nostro Paese. Perché se nelle ultime settimane a spaventare è lainglese del, oraanche unadel Covid L'articolo proviene da Inews.it.

