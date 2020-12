Coronavirus, secondo carico vaccino in arrivo in Italia martedì (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il secondo carico delle 450mila dosi del vaccino Pfizer destinate all'Italia partirà a breve dal Belgio e arriverà martedì nel nostro Paese. Ma non si esclude che, anche a causa delle condizioni ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 28 dicembre 2020) Ildelle 450mila dosi delPfizer destinate all'partirà a breve dal Belgio e arriverànel nostro Paese. Ma non si esclude che, anche a causa delle condizioni ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, secondo carico vaccino in arrivo in Italia martedì #coronavirusitalia - Agenzia_Ansa : Secondo l'#Oms, la variante del #Covid 'potrebbe anche incidere sull'efficacia di alcuni metodi diagnostici' #ANSA - a42nno : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, secondo carico vaccino in arrivo in Italia martedì #coronavirusitalia - margheritap16 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, secondo carico vaccino in arrivo in Italia martedì #coronavirusitalia - AngeloJesse1 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, secondo carico vaccino in arrivo in Italia martedì #coronavirusitalia -