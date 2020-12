Coronavirus: Salvini, 'De Luca brutto spettacolo, non si salta la fila' (Di lunedì 28 dicembre 2020) Milano, 28 dic. (Adnkronos) - "brutto spettacolo da parte di un politico: mia mamma mi ha insegnato a non scavalcare la fila". Il segretario della Lega Matteo Salvini torna a criticare, via Twitter, la scelta fatta ieri dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca di vaccinarsi, 'sottraendo' una dose destinata a un operatore sanitario. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) Milano, 28 dic. (Adnkronos) - "da parte di un politico: mia mamma mi ha insegnato a non scavalcare la". Il segretario della Lega Matteotorna a criticare, via Twitter, la scelta fatta ieri dal presidente della Regione Campania Vincenzo Dedi vaccinarsi, 'sottraendo' una dose destinata a un operatore sanitario.

Tra le persone bisognose di un pasto caldo e di altri beni di prima necessità non ci sono solo extracomunitari e senzatetto, ma anche tante famiglie italiane che a causa del Covid sono rimaste senza ...

