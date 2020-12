Coronavirus: Salvini, 'De Luca brutto spettacolo, non si salta la fila' (2) (Di lunedì 28 dicembre 2020) (Adnkronos) - "Quando sei in fila in posta, al supermercato, all'ospedale, per fare un vaccino, quando c'è di mezzo la salute non si passa davanti agli altri, soprattutto se gli altri sono medici, infermieri e hanno bisogno. Quindi che anche sul vaccino ci sia qualche politico che fa il fenomeno, che scavalca la fila per fare quello che non dovrebbe è davvero triste. Quando arriverà il mio momento - ho 47 anni, sono in buona salute - farò quello che il mio medico mi suggerirà di fare senza togliere il posto a nessuno", conclude Salvini. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) (Adnkronos) - "Quando sei inin posta, al supermercato, all'ospedale, per fare un vaccino, quando c'è di mezzo la salute non si passa davanti agli altri, soprattutto se gli altri sono medici, infermieri e hanno bisogno. Quindi che anche sul vaccino ci sia qualche politico che fa il fenomeno, che scavalca laper fare quello che non dovrebbe è davvero triste. Quando arriverà il mio momento - ho 47 anni, sono in buona salute - farò quello che il mio medico mi suggerirà di fare senza togliere il posto a nessuno", conclude

Milano, 28 dic. (Adnkronos) - "Brutto spettacolo da parte di un politico: mia mamma mi ha insegnato a non scavalcare la fila". Il segretario della Lega Matteo Salvini torna a criticare, via Twitter, l ...

