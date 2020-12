Coronavirus: Ricci, 'no vax fanno paragoni con olocausto, vergogna' (Di lunedì 28 dicembre 2020) Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "Inqualificabili! (Oggi sul mio profilo fb) Quando l'estremismo no vax diventa vergognoso. Ma come si fa a fare un parallelismo del genere? Abbinare la più grande vaccinazione di massa per liberarci del COVID-19 alla tragedia dello sterminio degli ebrei è vomitevole. vergogna!". Lo scrive Matteo Ricci del Pd, sindaco di Pesaro, su twitter postando una foto in cui al posto della scritta 'Arbeit macht frei' ad Auschwitz si legge 'il vaccino rende liberi'. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "Inqualificabili! (Oggi sul mio profilo fb) Quando l'estremismo no vax diventa vergognoso. Ma come si fa a fare un parallelismo del genere? Abbinare la più grande vaccinazione di massa per liberarci del COVID-19 alla tragedia dello sterminio degli ebrei è vomitevole.!". Lo scrive Matteodel Pd, sindaco di Pesaro, su twitter postando una foto in cui al posto della scritta 'Arbeit macht frei' ad Auschwitz si legge 'il vaccino rende liberi'.

Pesaro, no vax sui social del sindaco Ricci: «Gesto vergognoso e oltraggioso nei confronti di milioni di morti»

PESARO - La scritta “Il vaccino rende liberi” all’ingresso del cancello di un campo di concentramento. Il parallelismo con “Arbeit macht frei”, il motto ...

