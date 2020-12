Coronavirus | record di casi nel Regno Unito | 41mila contagi in 24 ore Mai così tanti in un giorno da inizio pandemia

(Di martedì 29 dicembre 2020) Da quando è esplosa lain Europa non si era mai registrato un numero tanto alto dinel. Nelle ultime 24 ore nel Paese si contano oltrenuove infezioni da. Per la precisione, i numeri diffusi dal minsitero della Salute inglese parlano di 41.385 nuovi. Questa è la prima volta che nelviene sfondato il tetto dei 40milagiornalieri. Quanto alle vittime, nelle ultime 24 ore sono state certificate 357 morti legate al Covid-19. Sulle nuove infezioni registrate potrebbe aver inciso molto probabilmente la variante inglese che sembra avere una velocità di trasmissione maggiore e dunque sta alimentando una ulteriore diffusione del virus. Intanto, in ...

Effetti delle mutazioni del virus vs le aspettative dei prossimi vaccini E’ solo di qualche giorno la notizia di recenti mutazioni del Covid-19, una vari ...Le restrizioni sempre più stringenti in Gran Bretagna, dove nel corso delle settimane si è allargata la macchia delle zone rosse in tutto il Paese, non sono ancora riuscite ad arginare l’ondata di cor ...