Coronavirus | Pisa-Frosinone rinviata a data da destinarsi | il comunicato

(Di lunedì 28 dicembre 2020) La notizia era nell'aria, adesso è ufficiale.La Lega di Serie B ha disposto il rinvio adadi. Lo ha annunciato il club ciociaro attraverso una nota diramata sul proprio sito di riferimento. "IlCalcio, in ottemperanza al regolamento in vigore afferente i casi di positività tra i tesserati, ha chiesto ed ottenuto dalla Lega di serie B il rinvio, ada destinatarsi, della garain programma mercoledì 30 dicembre p.v alle ore 17".In occasione dell'ultima partita disputata dagli uomini di Alessandro Nesta contro il Pordenone, i tesserati positivi al Covid erano quattordici, con il tecnico costretto a portare solo tre calciatori in panchina.