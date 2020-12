Coronavirus, Neymar nella bufera per il mega-party in Brasile. Gli organizzatori: “Invitate solo 150 persone e nel rispetto delle norme” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Neymar ancora nella bufera.500 invitati per una feste di 5 giorni. Nonostante manchi ancora qualche giorno a Capodanno, Neymar, è già nell'occhio del ciclone per un party di fine anno. Il giocatore infatti avrebbe organizzato un mega evento invitando ben 500 persone per la notte del 31 dicembre. A darne notizia è "O Globo", secondo cui, l'ex Barcellona, avrebbe fatto costruire una discoteca per ospitare tutti gli invitati. Il party, che sarebbe stato blindato e senza cellulari, avrebbe avuto una durata di ben 5 giorni. Una notizia che ha indignato il Brasile, attualmente terzo paese al mondo per numero di contagi.Dopo le polemiche nate a seguito alla festa di fine anno di Neymar, puntale è arrivata la risposta ... Leggi su mediagol (Di lunedì 28 dicembre 2020)ancora.500 invitati per una feste di 5 giorni. Nonostante manchi ancora qualche giorno a Capodanno,, è già nell'occhio del ciclone per undi fine anno. Il giocatore infatti avrebbe organizzato unevento invitando ben 500per la notte del 31 dicembre. A darne notizia è "O Globo", secondo cui, l'ex Barcellona, avrebbe fatto costruire una discoteca per ospitare tutti gli invitati. Il, che sarebbe stato blindato e senza cellulari, avrebbe avuto una durata di ben 5 giorni. Una notizia che ha indignato il, attualmente terzo paese al mondo per numero di contagi.Dopo le polemiche nate a seguito alla festa di fine anno di, puntale è arrivata la risposta ...

