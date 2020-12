Coronavirus: Netanyahu, 'Israele sarà primo paese a uscire da pandemia' (Di lunedì 28 dicembre 2020) Gerusalemme, 28 dic. (Adnkronos) - "Insieme, saremo i primi a uscire dal Coronavirus, a ritornare alla vita e riaprire l'economia". Lo ha detto il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu, condividendo su Twitter un grafico che vede Israele al primo posto per il numero di vaccinazioni rispetto alla popolazione. Israele è di nuovo in campagna elettorale per la quarta volta in due anni. Il tema della pandemia sarà al centro del voto previsto per marzo. primo ministro più longevo della storia d'Israele, Netanyahu spera di venir riconfermato ancora una volta al governo. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) Gerusalemme, 28 dic. (Adnkronos) - "Insieme, saremo i primi adal, a ritornare alla vita e riaprire l'economia". Lo ha detto ilministro israeliano Benyamin, condividendo su Twitter un grafico che vedealposto per il numero di vaccinazioni rispetto alla popolazione.è di nuovo in campagna elettorale per la quarta volta in due anni. Il tema dellaal centro del voto previsto per marzo.ministro più longevo della storia d'spera di venir riconfermato ancora una volta al governo.

