Coronavirus nel Lazio, il bollettino di lunedì 28 dicembre: 966 nuovi casi (421 a Roma) e 11 decessi. D'Amato: 'Ancora mesi duri' (Di lunedì 28 dicembre 2020) Coronavirus nel Lazio, il bollettino di lunedì 28 dicembre 2020. Oggi su quasi 10 mila tamponi nel Lazio (-401) si registrano 966 casi positivi (-11), 47 decessi (+31) e +1.287 guariti. Diminuiscono i ... Leggi su leggo (Di lunedì 28 dicembre 2020)nel, ildi282020. Oggi su quasi 10 mila tamponi nel(-401) si registrano 966positivi (-11), 47(+31) e +1.287 guariti. Diminuiscono i ...

ISTANBUL, 28 DIC - Sono 15.197 i casi e 257 le vittime di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Turchia, dove i decessi complessivi superano la soglia dei 20 mila, arrivando a 20.135, e i contagi ...

Vaccino, contrario un professore di infermieristica: “Non lo farò”

Filippo Festini, professore universitario di infermieristica, si schiera contro il vaccino Pfizer: ecco il perché.

