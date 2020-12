Coronavirus, nel Lazio 966 nuovi casi e 47 morti. D'Amato: "Ci aspettano ancora mesi duri" (Di lunedì 28 dicembre 2020) A Roma città 421 contagi. "Oggi sono stati somministrate 490 dosi al personale sanitario e a partire da domani gli uffici del commissario Arcuri ci hanno comunicato la fornitura di 44.850 vaccini per il Lazio". E il 23 dicembre record di tamponi veloci effettuati, 44.931, di cui... Leggi su repubblica (Di lunedì 28 dicembre 2020) A Roma città 421 contagi. "Oggi sono stati somministrate 490 dosi al personale sanitario e a partire da domani gli uffici del commissario Arcuri ci hanno comunicato la fornitura di 44.850 vaccini per il". E il 23 dicembre record di tamponi veloci effettuati, 44.931, di cui...

