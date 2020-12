Coronavirus, medici negazionisti e no vax: in 13 nei guai. L'Ordine avvia procedimento disciplinare (Di lunedì 28 dicembre 2020) C'è chi sostiene che il Covid non esista e chi che i vaccini non servano a niente: a dirlo non sono semplici cittadini, ma 13 medici, che hanno espresso queste loro convinzioni sui social media e in ... Leggi su romatoday (Di lunedì 28 dicembre 2020) C'è chi sostiene che il Covid non esista e chi che i vaccini non servano a niente: a dirlo non sono semplici cittadini, ma 13, che hanno espresso queste loro convinzioni sui social media e in ...

