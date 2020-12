Coronavirus Lo schema del nanochip 5G del vaccino Pfizer scoperto dai russi? I complottisti se le suonano

Leggi su open.online

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Ricevo al numero Whatsapp per le richieste di verifica (+393518091911) un link a una pubblicazione anonima sul sito Telegra.ph dal titolo «Attenzione-» del 27 dicembre 2020 contenente un presuntodel fantomatico microchip che secondo i teorici del complotto sarebbe contenuto nei vaccinicontro la Covid19. Si tratta di una bufala, soprattutto nella narrativa proposta dal documento: la scoperta del «» da parte deiche ne avrebbero pubblicato l’interoe le relative funzioni. Per chi ha fretta Lopubblicato è quello di un pedale per la chitarra elettrica. Lolo troviamo in un forum in lingua russa pubblicato nel 2011. Il testo della bufala fa riferimento proprio al pedale ma con ...