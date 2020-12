Coronavirus in Toscana: 29 morti (18 uomini e 11 donne), oggi 28 dicembre. E 181 nuovi contagi (Di lunedì 28 dicembre 2020) Risale, in Toscana, il numetro dei morti per Coronavirus. oggi, 28 dicembre, sono 29, in netto aumento rispetto agli ultimi giorni, anche se, viste le festività, non erano forse stati registrati tempestivamente. Si tratta di 18 uomini e 11 donne con età media di 79 anni. Mentre è a livelli contenuti il numero dei nuovi positivi: 181, con età media di 44 anni Leggi su firenzepost (Di lunedì 28 dicembre 2020) Risale, in, il numetro deiper, 28, sono 29, in netto aumento rispetto agli ultimi giorni, anche se, viste le festività, non erano forse stati registrati tempestivamente. Si tratta di 18e 11con età media di 79 anni. Mentre è a livelli contenuti il numero deipositivi: 181, con età media di 44 anni

