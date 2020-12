Coronavirus: in Lombardia risalgono pazienti in terapia intensiva (+4) (Di lunedì 28 dicembre 2020) Milano, 28 dic. (Adnkronos) - In Lombardia risalgono leggermente i pazienti Covid19 in terapia intensiva. Il saldo tra uscite e ricoveri è positivo: ci sono 4 persone in più da ieri in rianimazione, per un totale di 512 posti letto occupati. Lieve discesa dei ricoveri negli altri reparti: sono dieci in meno, per un totale di 3.791 pazienti in ospedale per Covid. I guariti e i dimessi in un giorno sono stati oltre 5mila. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) Milano, 28 dic. (Adnkronos) - Inleggermente iCovid19 in. Il saldo tra uscite e ricoveri è positivo: ci sono 4 persone in più da ieri in rianimazione, per un totale di 512 posti letto occupati. Lieve discesa dei ricoveri negli altri reparti: sono dieci in meno, per un totale di 3.791in ospedale per Covid. I guariti e i dimessi in un giorno sono stati oltre 5mila.

RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-5) e nei reparti (-38). A fronte di 4.901 tampo… - RegLombardia : ?? #Covid19 Dal 28 al 30 dicembre tutta Italia torna in zona arancione. Leggi le misure del Decreto Legge 172/2020 v… - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-15). Eseguiti 32.294 tamponi, 2.656 i nuovi positivi (8,… - TV7Benevento : Coronavirus: in Lombardia risalgono pazienti in terapia intensiva (+4)... - Notiziedi_it : Coronavirus, in Lombardia 573 nuovi contagi, 42 i decessi. A Milano città 47 positivi -