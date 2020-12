Coronavirus in Lombardia, il bollettino di oggi lunedì 28 dicembre 2020: 573 nuovi casi, in aumento i ricoveri (Di lunedì 28 dicembre 2020) Coronavirus, in Lombardia: il bollettino di lunedì 28 dicembre 2020. Sono 573 i nuovi casi di Covid-19 in Lombardia, di cui 31 debolmente positivi, a fronte di 5.486 tamponi, di cui è risultato ... Leggi su leggo (Di lunedì 28 dicembre 2020), in: ildi28. Sono 573 idi Covid-19 in, di cui 31 debolmente positivi, a fronte di 5.486 tamponi, di cui è risultato ...

RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-5) e nei reparti (-38). A fronte di 4.901 tampo… - RegLombardia : ?? #Covid19 Dal 28 al 30 dicembre tutta Italia torna in zona arancione. Leggi le misure del Decreto Legge 172/2020 v… - RegLombardia : #LNews A fronte di 5.486 tamponi effettuati sono 573 i nuovi positivi (10,4%). I guariti/dimessi sono 5.093 ->… - zazoomblog : Coronavirus: in Lombardia risalgono pazienti in terapia intensiva (+4) - #Coronavirus: #Lombardia #risalgono - paoloangeloRF : Coronavirus, solo 5.486 tamponi in Lombardia 10 i positivi in provincia -