Coronavirus in Lombardia, i nuovi contagi sono 573 con 500 tamponi in più (ieri 466). 42 i decessi (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il bollettino del 28 dicembre Dopo il forte calo di contagi registrato dal bollettino di ieri, oggi 28 dicembre, tornano a salire i casi di Coronavirus in Lombardia: +573 nelle ultime 24 ore contro i +466 di ieri. Continua ad osservarsi un crollo del numero di nuovi tamponi effettuati: dopo i quasi –11mila di ieri, oggi sono 5.486 i nuovi test eseguiti, con un aumento di 585 unità. Calo lieve sui nuovi decessi registrati: +42 (ieri +49) con un numero complessivo di vittime nella regione arrivato a quota 24.909. I ricoveri ordinari oggi, 28 dicembre, sono 3.791, in diminuzione rispetto 3.801 di ieri. Segno meno anche per le ... Leggi su open.online (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il bollettino del 28 dicembre Dopo il forte calo diregistrato dal bollettino di, oggi 28 dicembre, tornano a salire i casi diin: +573 nelle ultime 24 ore contro i +466 di. Continua ad osservarsi un crollo del numero dieffettuati: dopo i quasi –11mila di, oggi5.486 itest eseguiti, con un aumento di 585 unità. Calo lieve suiregistrati: +42 (+49) con un numero complessivo di vittime nella regione arrivato a quota 24.909. I ricoveri ordinari oggi, 28 dicembre,3.791, in diminuzione rispetto 3.801 di. Segno meno anche per le ...

RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-5) e nei reparti (-38). A fronte di 4.901 tampo… - RegLombardia : ?? #Covid19 Dal 28 al 30 dicembre tutta Italia torna in zona arancione. Leggi le misure del Decreto Legge 172/2020 v… - RegLombardia : #LNews A fronte di 5.486 tamponi effettuati sono 573 i nuovi positivi (10,4%). I guariti/dimessi sono 5.093 ->… - MilanoSpia : Coronavirus, in Lombardia 573 nuovi contagi, 42 i decessi. A Milano città 47 positivi - infoitinterno : Coronavirus: 7 nuovi positivi nel Varesotto, 466 in Lombardia -