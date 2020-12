**Coronavirus: in Lombardia 573 nuovi casi e 42 vittime, tasso positivi al 10,4%** (Di lunedì 28 dicembre 2020) Milano, 28 dic. (Adnkronos) - In Lombardia ci sono 573 nuovi positivi al Covid19 a fronte di 5.486 tamponi processati. Risale a 10,4% il rapporto positivi tamponi, dal 9,5% di ieri. I guariti e i dimessi sono 5.093, le vittime delle ultime 24 ore sono state 42 e sfiorano le 25mila da inizio pandemia. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) Milano, 28 dic. (Adnkronos) - Inci sono 573al Covid19 a fronte di 5.486 tamponi processati. Risale a 10,4% il rapportotamponi, dal 9,5% di ieri. I guariti e i dimessi sono 5.093, ledelle ultime 24 ore sono state 42 e sfiorano le 25mila da inizio pandemia.

