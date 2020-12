Coronavirus in Italia, ultime notizie. Toti: “In Liguria questa settimana 16mila dosi vaccino” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Coronavirus Italia, le ultime notizie di oggi Coronavirus Italia, ultime notizie – Ieri l’Europa – Italia inclusa – ha dato il via alle vaccinazioni con il V-Day intanto i casi continuano a salire seppure in calo rispetto alle scorse settimane. Qui tutte le notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime news sul Coronavirus in Italia di oggi, lunedì 28 dicembre 2020, aggiornate in tempo reale. Coronavirus IN Italia: LA DIRETTA Ore 06.30 – Toti: “In Liguria questa settimana 16mila dosi vaccino” – “Quella ... Leggi su tpi (Di lunedì 28 dicembre 2020), ledi oggi– Ieri l’Europa –inclusa – ha dato il via alle vaccinazioni con il V-Day intanto i casi continuano a salire seppure in calo rispetto alle scorse settimane. Qui tutte lesul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte lenews sulindi oggi, lunedì 28 dicembre 2020, aggiornate in tempo reale.IN: LA DIRETTA Ore 06.30 –: “In” – “Quella ...

Open_gol : ??Alle 7.20, allo Spallanzani, la professoressa Maria Rosaria Capobianchi, l'infermiera Claudia Alivernini e l'opera… - sole24ore : Coronavirus: oltre 4 ore di lavoro senza sosta per “porzionare” i vaccini da spedire in tutta Italia… - fattoquotidiano : #VACCINEDAY Alle 7.20 della mattina del 27 dicembre le prime tre persone in Italia sono state vaccinate contro il… - wesud_news : Coronavirus, da oggi e per tre giorni Italia in zona arancione - giure99 : Coronavirus, l'Italia da oggi torna arancione -