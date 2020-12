Coronavirus in Italia | il bollettino del 28 dicembre | cala il tasso di positività

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 28 dicembre 2020) I dati di oggi delNonostante siano aumentati i tamponi, diminuiscono i contagi da. Di conseguenza, ildiscende al 12,5% (-2,4% rispetto a ieri). GLI AGGIORNAMENTI In 24h 8.585 positivi alsu 68.681 test effettuati. Rispettivamente, -328 infetti e +8.802 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri, 27. Inoltre diminuiscono le terapie intensive, -15 ma sono aumentati i ricoveri, +361 persone ricoverate da ieri a oggi. Contemporaneamente, aumenta il numero dei guariti, 14.675 (+6.877 rispetto ai dati del 27). In 24h sono morte 445 persone a causa del Covid-19 in. Leggi anchein, il...