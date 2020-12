Coronavirus in Italia, bollettino 28 dicembre: 8.585 casi su 68.681 tamponi, 445 morti (Di lunedì 28 dicembre 2020) Nelle ultime 24 ore sono stati 8.585 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 8.913. I tamponi effettuati sono 68.681, in aumento rispetto ai 59.879 di ieri. Il rapporto positivi/test è al 12,5% (ieri era al 14,8%). Sono 445 i morti. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 28 dicembre (AGGIORNAMENTI - SPECIALE). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono in totale 2.565 (-15), con 167 nuovi ingressi (LA SITUAZIONE IN Italia CON MAPPE E INFOGRAFICHE). Leggi su tg24.sky (Di lunedì 28 dicembre 2020) Nelle ultime 24 ore sono stati 8.585 i nuovidiregistrati in, mentre ieri erano stati 8.913. Ieffettuati sono 68.681, in aumento rispetto ai 59.879 di ieri. Il rapporto positivi/test è al 12,5% (ieri era al 14,8%). Sono 445 i. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 28(AGGIORNAMENTI - SPECIALE). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono in totale 2.565 (-15), con 167 nuovi ingressi (LA SITUAZIONE INCON MAPPE E INFOGRAFICHE).

sole24ore : Coronavirus: oltre 4 ore di lavoro senza sosta per “porzionare” i vaccini da spedire in tutta Italia… - Open_gol : ??Alle 7.20, allo Spallanzani, la professoressa Maria Rosaria Capobianchi, l'infermiera Claudia Alivernini e l'opera… - sole24ore : Coronavirus e crisi dei consumi: in Italia sparite oltre 300mila imprese e 200mila autonomi - infoitinterno : Coronavirus in Italia, 8mila nuovi contagi e 445 decessi nelle ultime 24 ore - Maurizio62 : RT @Open_gol: «Dobbiamo tornare a fare screening e contact tracing, il numero dei tamponi in tutta Italia a dicembre si è quasi dimezzato».… -