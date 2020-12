Coronavirus in Campania | i dati del 27 dicembre | 433 nuovi positivi e 1 179 guariti

(Di lunedì 28 dicembre 2020)in: il bollettino di ieri 27dell’unità di Crisi regionale riporta 433su 4.650 tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore, si sono registrati 433alin, 1.179e 33 decessi, di cui 15 nelle ultime 48 ore e 18 deceduti in precedenza, ma registrati ieri. Sale leggermente,

ROMA (ITALPRESS) – Sono 8.885 i nuovi casi di Coronavirus in Italia e 445 i morti legati alla pandemia. Sono questi i numeri dell'emergenza Covid-19, resi noti dal quotidiano bollettino del ministero ...Non cala il numero dei contagi in città. La Regione Campania e l’Asl Na 3 Sud hanno comunicato che sono 55 i cittadini di Castellammare di Stabia risultati positivi al coronavirus (Covid-19) nel perio ...