Coronavirus, in arrivo un farmaco per garantire l’immunità (Di lunedì 28 dicembre 2020) La corsa al vaccino anti-Covid è iniziata e a partire da oggi, almeno in Italia, verrà somministrato agli operatori sanitari, operatori delle RSA e anziani dagli 80 anni in su. Tuttavia, si sta cercando di mettere a punto anche un farmaco da affiancare al vaccino e in grado di sconfiggere una volta per tutte questo L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) La corsa al vaccino anti-Covid è iniziata e a partire da oggi, almeno in Italia, verrà somministrato agli operatori sanitari, operatori delle RSA e anziani dagli 80 anni in su. Tuttavia, si sta cercando di mettere a punto anche unda affiancare al vaccino e in grado di sconfiggere una volta per tutte questo L'articolo

Regione_Sicilia : L’arrivo delle prime dosi del vaccino anti #Covid19 destinate alla #Sicilia all'@AeroportoPa #Vaxday #Palermo… - Corriere : L’Olanda ha deciso di bloccare i voli passeggeri in arrivo dalla Gran Bretagna, dove il governo ha varato una nuovi… - benandato : RT @claudio_2022: Una vergogna solo italiana. Mentre gli italiani in arrivo dal Regno Unito sono stati trattati come appestati a causa del… - Piero42395724 : RT @claudio_2022: Una vergogna solo italiana. Mentre gli italiani in arrivo dal Regno Unito sono stati trattati come appestati a causa del… - ombrysan : RT @claudio_2022: Una vergogna solo italiana. Mentre gli italiani in arrivo dal Regno Unito sono stati trattati come appestati a causa del… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus arrivo Vaccino AstraZeneca in arrivo: "Efficace come gli altri contro covid" Adnkronos Covid19, l’appello del sindaci di Agrigento e Raffadali, “Vaccinatevi per vincere la battaglia”

“Non ci sono altre soluzioni - spiega il sindaco di Raffadali - e l’unica soluzione oggi per superare questo momento di difficoltà è il vaccino. Evitate di guardarvi i talk show. Molto spesso i virolo ...

Vaccino, l'appello di Lino Banfi: 'Vaccinatevi per i vostri nonni'

L'attore pugliese ha affermato che farà il vaccino non appena sarà possibile. Intanto i medici Bassetti, Galli e Pregliasco si sono già vaccinati.

“Non ci sono altre soluzioni - spiega il sindaco di Raffadali - e l’unica soluzione oggi per superare questo momento di difficoltà è il vaccino. Evitate di guardarvi i talk show. Molto spesso i virolo ...L'attore pugliese ha affermato che farà il vaccino non appena sarà possibile. Intanto i medici Bassetti, Galli e Pregliasco si sono già vaccinati.