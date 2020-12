Coronavirus, il messaggio di Bobo Vieri ai giovani: «A Capodanno siate negativi» – Il video (Di lunedì 28 dicembre 2020) Dopo Zlatan Ibrahimovic, tocca a Bobo Vieri. La Regione Lombardia ha scelto l’ex attaccante della Nazionale come testimonial della campagna di comunicazione rivolta soprattutto ai giovani in vista della notte di Capodanno. L’invito è a rispettare le regole anti-Covid utilizzando la mascherina e mantenendo il distanziamento sociale, anche se questo dovesse significare rinunciare al divertimento. Il messaggio del bomber è chiaro: «Lo sapete che quando c’è da divertirsi io ci sono sempre, ma proteggiamo chi amiamo. siate negativi, il mio augurio per voi». Il video verrà diffuso su tutti i canali social del Pirellone. video: Regione Lombardia Da sapere: Il testo del Decreto di Natale 18 dicembre 2020 (Pdf) Negozi aperti, bar e ... Leggi su open.online (Di lunedì 28 dicembre 2020) Dopo Zlatan Ibrahimovic, tocca a. La Regione Lombardia ha scelto l’ex attaccante della Nazionale come testimonial della campagna di comunicazione rivolta soprattutto aiin vista della notte di. L’invito è a rispettare le regole anti-Covid utilizzando la mascherina e mantenendo il distanziamento sociale, anche se questo dovesse significare rinunciare al divertimento. Ildel bomber è chiaro: «Lo sapete che quando c’è da divertirsi io ci sono sempre, ma proteggiamo chi amiamo., il mio augurio per voi». Ilverrà diffuso su tutti i canali social del Pirellone.: Regione Lombardia Da sapere: Il testo del Decreto di Natale 18 dicembre 2020 (Pdf) Negozi aperti, bar e ...

