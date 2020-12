Coronavirus, il calendario dei vaccini per la popolazione: quattro fasi, ecco a chi tocca e quando (Di lunedì 28 dicembre 2020) Terminato il vaccino day si guarda già a domani e alle tappe che, soprattutto dalla primavera all’autunno, scandiranno la vera e propria vaccinazione di massa. Si punta a una copertura dell’80%. In... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 28 dicembre 2020) Terminato il vaccino day si guarda già a domani e alle tappe che, soprattutto dalla primavera all’autunno, scandiranno la vera e propria vaccinazione di massa. Si punta a una copertura dell’80%. In...

infoitinterno : Coronavirus, il calendario dei vaccini per la popolazione: quattro fasi, ecco a chi tocca e quando - lonely_queen : Io spero non si aspetti settembre per riaprire i teatri, però. E anche il pensiero che la maggior parte di noi gent… - nuccia20 : RT @MariaRo99325323: Vaccinazioni anti Covid: il calendario e l'ordine di priorità - zazoomblog : Coronavirus il calendario dei vaccini per la popolazione: quattro fasi ecco a chi tocca e quando - #Coronavirus… - zazoomblog : Coronavirus il calendario dei vaccini per la popolazione: quattro le fasi ecco a chi tocca e quando - #Coronavirus… -