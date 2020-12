Coronavirus, identificata una variante italiana del virus (Di lunedì 28 dicembre 2020) Anche l’Italia ha una sua variante del Coronavirus. Ad annunciarlo una ricerca della Società italiana di virologia, che ha rilevato alcuni mutamenti in un paziente già ad agosto. Come per il caso della variante inglese che ha acceso allarmi in tutto il mondo, anche per quella italiana non ci sarebbero dubbi circa l’efficacia del vaccino anti-Covid. Scoperta una variante italiana del Coronavirus L’annuncio è riportato da Adnkronos, tramite le parole del presidente Siv-Isv Arnaldo Caruso. Già nei giorni scorsi gli esperti avevano rassicurato circa l’alta possibilità che il virus possa essere mutato più volte, e una conferma ora arriva da quanto emerso a Brescia. Secondo la fonte, una ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 28 dicembre 2020) Anche l’Italia ha una suadel. Ad annunciarlo una ricerca della Societàdi virologia, che ha rilevato alcuni mutamenti in un paziente già ad agosto. Come per il caso dellainglese che ha acceso allarmi in tutto il mondo, anche per quellanon ci sarebbero dubbi circa l’efficacia del vaccino anti-Covid. Scoperta unadelL’annuncio è riportato da Adnkronos, tramite le parole del presidente Siv-Isv Arnaldo Caruso. Già nei giorni scorsi gli esperti avevano rassicurato circa l’alta possibilità che ilpossa essere mutato più volte, e una conferma ora arriva da quanto emerso a Brescia. Secondo la fonte, una ...

