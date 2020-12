**Coronavirus: Fontana, 'passaporto sanitario? Scelta intelligente e utile'** (Di lunedì 28 dicembre 2020) Milano, 28 dic. (Adnkronos) - L'ipotesi di un 'passaporto sanitario' per muoversi e viaggiare dopo il vaccino anti-Covid "penso che sia una Scelta che potrebbe essere molto intelligente e utile". Lo dice il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, a proposito del futuro, intervistato su SkyTg24. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) Milano, 28 dic. (Adnkronos) - L'ipotesi di un '' per muoversi e viaggiare dopo il vaccino anti-Covid "penso che sia unache potrebbe essere molto". Lo dice il presidente della Lombardia, Attilio, a proposito del futuro, intervistato su SkyTg24.

