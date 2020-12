Coronavirus: Fontana, ‘fiducia nei vaccini, in Lombardia c’è spirito di ripartenza’ (Di lunedì 28 dicembre 2020) Milano, 28 dic. (Adnkronos) – “Sono convinto che superata l’emergenza sanitaria, e io ho grande fiducia nella distribuzione dei vaccini, ci saranno le condizioni per un rilancio della nostra economia, per una ripresa tipicamente lombarda. La Lombardia tornerà a essere ancora una volta la locomotiva del nostro Paese”. Lo afferma il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, intervistato su SkyTg24. “Lo spirito della Lombardia che io ho potuto raccogliere in queste settimane nel mio tour tra le province non è di abbattimento ma di voglia di guardare avanti. Lo spirito è ancora molto positivo, nonostante le difficoltà economiche”, aggiunge. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 28 dicembre 2020) Milano, 28 dic. (Adnkronos) – “Sono convinto che superata l’emergenza sanitaria, e io ho grande fiducia nella distribuzione dei, ci saranno le condizioni per un rilancio della nostra economia, per una ripresa tipicamente lombarda. Latornerà a essere ancora una volta la locomotiva del nostro Paese”. Lo afferma il governatore della, Attilio, intervistato su SkyTg24. “Lodellache io ho potuto raccogliere in queste settimane nel mio tour tra le province non è di abbattimento ma di voglia di guardare avanti. Loè ancora molto positivo, nonostante le difficoltà economiche”, aggiunge. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

