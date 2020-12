Coronavirus: Fontana, 'fatti tanti errori non uno, ma noi primi ad affrontare pandemia' (Di lunedì 28 dicembre 2020) Milano, 28 dic. (Adnkronos) - In Lombardia sono stati fatti "tanti errori, non uno". Lo dice Attilio Fontana, presidente della Regione, su SkyTg24, intervistato da Maria Latella. "Gli errori sono stati tanti, non uno, però l'unica giustificazione che chiedo è che siamo stati i primi ad affrontare questa pandemia, i primi ad affrontarla con questa durezza. Dalla Cina non arrivavano notizie precise", sottolinea. (segue) Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) Milano, 28 dic. (Adnkronos) - In Lombardia sono stati, non uno". Lo dice Attilio, presidente della Regione, su SkyTg24, intervistato da Maria Latella. "Glisono stati, non uno, però l'unica giustificazione che chiedo è che siamo stati iadquesta, iad affrontarla con questa durezza. Dalla Cina non arrivavano notizie precise", sottolinea. (segue)

