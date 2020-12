Coronavirus: Fontana, ‘auguro a Speranza di portare a termine piano vaccini’ (Di lunedì 28 dicembre 2020) Milano, 28 dic. (Adnkronos) – Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha avuto “un buon rapporto” con il Governo. “Inizialmente sia con Conte che con Speranza e Boccia per le rispettive competenze. Poi il rapporto si è fatto più stretto con Boccia e Speranza. C’è stato solo qualche piccolo conflitto ma sempre nel merito, in funzione dialettica”, spiega Fontana a Sky TG24, ospite de ‘L’Intervista di Maria Latella’. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 28 dicembre 2020) Milano, 28 dic. (Adnkronos) – Il governatore della Lombardia, Attilio, ha avuto “un buon rapporto” con il Governo. “Inizialmente sia con Conte che cone Boccia per le rispettive competenze. Poi il rapporto si è fatto più stretto con Boccia e. C’è stato solo qualche piccolo conflitto ma sempre nel merito, in funzione dialettica”, spiegaa Sky TG24, ospite de ‘L’Intervista di Maria Latella’. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

“Sul Covid sono stati fatti molti errori, ma noi siamo stati i primi ad affrontarlo”

