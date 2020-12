Coronavirus | drastico calo del numero di tamponi | il bollettino di oggi

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Prosegue l’aggiornamento dei dati sull’emergenzain Italia. Gli effetti delle misure più severe per i giorni di zona rossa durante le Feste si vedranno tra giorni, così i dati deldisi mantengono sostanzialmente stabili. Questo nonostante un altro giorno con numeri estremamente ridotti per quanto riguarda ieffettuati. Covid-19, ildel 28 dicembre La diretta conseguenza deldei, 68.681 i test eseguiti da ieri, è una diminuzione netta deldi nuovi contagi da Covid-19 in Italia. Secondo giorno sotto quota 10.000:sono stati rilevati 8.585 nuovi contagi. Rispetto a ieri però, cala del -2,4% il tasso di positività del Covid, che si attesta ora al 12,4%; dato ...

L'annuncio è stato fatto da Arnaldo Caruso, presidente della società italiana di virologia. L'esperto ha spiegato che ci sono ancora in corso studi per verificare se sia o meno resistente ai vaccini ...L’effetto combinato del Covid e del crollo dei consumi del 10,8% porta a stimare la chiusura definitiva in tutto il Paese di oltre 390mila imprese del commercio non alimentare e dei servizi di mercato ...