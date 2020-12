Coronavirus, dimezzato il numero di tamponi: il bollettino di oggi (Di lunedì 28 dicembre 2020) Prosegue l’aggiornamento dei dati sull’emergenza Coronavirus in Italia. Gli effetti delle misure più severe per i giorni di zona rossa durante le Feste si vedranno tra giorni, così i dati del bollettino di oggi si mantengono sostanzialmente stabili. Questo nonostante un altro giorno con numeri estremamente ridotti per quanto riguarda i tamponi effettuati. Covid-19, il bollettino del 28 dicembre La diretta conseguenza del calo dei tamponi, 68.681 i test eseguiti da ieri, è una diminuzione netta del numero di nuovi contagi da Covid-19 in Italia. Secondo giorno sotto quota 10.000: oggi sono stati rilevati 8.585 nuovi contagi. Rispetto a ieri però, cala del -2,4% il tasso di positività del Covid, che si attesta ora al 12,4%; dato comunque più alto ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 28 dicembre 2020) Prosegue l’aggiornamento dei dati sull’emergenzain Italia. Gli effetti delle misure più severe per i giorni di zona rossa durante le Feste si vedranno tra giorni, così i dati deldisi mantengono sostanzialmente stabili. Questo nonostante un altro giorno con numeri estremamente ridotti per quanto riguarda ieffettuati. Covid-19, ildel 28 dicembre La diretta conseguenza del calo dei, 68.681 i test eseguiti da ieri, è una diminuzione netta deldi nuovi contagi da Covid-19 in Italia. Secondo giorno sotto quota 10.000:sono stati rilevati 8.585 nuovi contagi. Rispetto a ieri però, cala del -2,4% il tasso di positività del Covid, che si attesta ora al 12,4%; dato comunque più alto ...

